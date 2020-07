Die Zeit als Surfer-Typ und Sunnyboy in der ARD-Fernsehserie "Gegen den Wind" hat für ihn nichts mehr mit seinem aktuellen Leben zu tun. "Das ist wie eine fremde Welt. Wenn ich mal Fotos von früher in die Finger bekomme, habe ich Schwierigkeiten, das mit mir in Verbindung zu bringen", so Bauer zur Deutschen Presse-Agentur. Es sei schon so lange her und gar nicht mehr greifbar.