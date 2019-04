Sonya Kraus: Backstage ist ihr Freund oft dabei

Sonya Kraus liebt das turbulente und schnelllebige Show-Business, umso mehr schätzt sie aber auch ihr Privatleben fernab von Glitzerwelt und Kameras. Seit 22 Jahren liebt die Moderatorin den Frankfurter Geschäftsmann. Doch wie tickt der geheimnisvolle Mann an ihrer Seite? Der AZ sagte sie: "Ich habe viel Temperament, bin eine Amazone und kann anstrengend sein. Er ist The Rock. Wir sind beide Alphatiere und da knallt es gern." Aus der Öffentlichkeit hält sich Samy lieber komplett raus. Auf Promi-Partys geht Sonya Kraus lieber alleine: "Aber wenn er mit möchte, kann er mit. Wir gehen nur nicht gemeinsam über den roten Teppich und stecken uns in der Öffentlichkeit die Zunge in den Hals. Keiner nimmt ihn wahr, keiner kennt ihn."