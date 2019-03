Tochter von Janine Kunze spielt in ZDF-Serie mit

Mit der ZDF-Krimiserie "Heldt" schaffte Kunze den Imagewandel weg vom naiven Blondchen, hin zur taffen Staatsanwältin. Auch die älteste Tochter Lili (15) spielt in der Serie mit und begeistert Mutter und Kritiker. "Ich habe gelernt, mich am Set komplett zurückzunehmen", so die Schauspielerin in einem Interview über die zunächst ungewohnte Situation. "Wir sind gleichwertige Kollegen, sie macht ihr Ding, und ich meines."