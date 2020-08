"Private" Zusammenkunft Kanye West: Was steckt hinter dem Treffen mit Jared Kushner?

Kanye West (43, "Stronger") hat sich einem Bericht der "New York Times" zufolge in "privatem Rahmen" mit Jared Kushner (39) und Ehefrau Ivanka Trump (38) in Telluride, Colorado getroffen - Die beiden fungieren als Berater im Weißen Haus. Ein weiterer hochrangiger Berater des US-Präsidenten soll ebenfalls anwesend gewesen sein. West hat das Treffen in einem Tweet bestätigt und erklärt, was der Anlass der Zusammenkunft gewesen sei.