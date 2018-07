Private Trauerfeier Joe Jackson nahe Michaels Grab beerdigt

Joe Jackson (1928-2018) soll am Montag in der Nähe der Grabstätte seines Sohns Michael Jackson (1958-2009) beigesetzt worden sein. Laut US-Medienberichten wurde Joe Jackson, der am Mittwoch im Alter von 89 Jahren an Krebs gestorben war, in einer privaten Zeremonie auf dem Forest Lawn Memorial Park im kalifornischen Glendale zu Grabe getragen.