Private Details über die Hochzeit David Hasselhoff teilt intime Details über seine Hochzeit

Erst am vergangenen Dienstag hat "Baywatch"-Legende David Hasselhoff (66) seiner Verlobten Hayley Roberts (38) in Italien das Jawort gegeben. Ganz intim feierte das Paar, das bereits seit sieben Jahren liiert ist, gemeinsam mit Roberts Familie aus Wales und Hasselhoffs Töchtern Taylor Ann (28) und Hayley (25) in Apulien eine romantische Zeremonie. Wie die "Daily Mail" jetzt meldete, trug die Braut ein schulterfreies Kleid von Galia Lahav. Außerdem ließ Hasselhoff es sich nicht nehmen, für seine frisch Angetraute zu singen. Auch eine Pool-Party und ein Tanz-Event soll es gegeben haben.