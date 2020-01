Prince Damien und Sven Ottke ganz vorne Dschungelcamp 2020: Auf wen die Ex-Kandidaten wetten

Das Warten ist fast vorbei: Am Samstag steht endlich fest, wer bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" die Dschungelkrone mit nach Hause nehmen wird. Kurz vor dem spannenden Finale hat die Nachrichtenagentur spot on news bei den bereits ausgeschiedenen Kandidaten vorgefühlt. Dabei zeigt sich: Selbst wer vor Ort im Camp war, den kann das Bauchgefühl täuschen. Dass sich Kämpferin Elena Miras (28) an Tag 14 kurz vor dem Halbfinale vom Dschungel verabschieden musste, hatten die wenigsten erwartet.