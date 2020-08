Neuer "Prince Charming" Alexander Schäfer: Das ist sein Ex-Freund

Schaut man auf sein Instagram-Profil, findet man zahlreiche Urlaubsfotos, Bilder in Badehose – und Schnappschüsse mit seinem Ex! Alexander Schäfer ist noch immer auf Fotos mit seinem Ex markiert. Drei Jahre lang waren Alexander und Flo ein Paar, eine Zeit, die von Liebe, Vertrauen und viel Nähe geprägt war. Doch das war einmal. Zumindest sucht der 29-Jährige jetzt im TV nach einem neuen Mann. Müssen sich die neuen "Prince Charming"-Kandidaten am trainierten, attraktiven Flo messen lassen?