Prince als Vorbild? Größenwahn mit zwei Buchstaben: Kanye West heißt jetzt nur noch "Ye"

Der früher als Kanye West bekannte Künstler

Auf Twitter, wo er auch seinen Profilnamen entsprechend abänderte, schrieb West: "Ich bin Ye". Zudem erklärte er, dass er "The being formally known as Kanye West" sei, also "Das formell als Kanye West bekannte Wesen". Damit spielt Ye, der Ehemann von Kim Kardashian (37), höchstwahrscheinlich auf Prince an. Dieser hatte für mehrere Jahre seinen Künstlernamen abgelegt und wurde damals nur "The Artist Formerly Known As Prince" ("Der früher als Prince bekannte Künstler") genannt.