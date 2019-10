Prima fürs Klima Bauzentrum Poing informiert über nachhaltige Holzbauweise

Nicht suchen - sondern finden

Das Bauzentrum Poing bietet einen umfassenden Überblick über das Thema Fertigbau. Allein die Vielfalt der rund 60 unterschiedlichen Musterhäuser ist einen Besuch wert: wo sonst kann man sein Wunschhaus vorab besichtigen und testen, ob man sich darin wohl fühlen wird? Ob geräumiges Einfamilienhaus mit traditionellem Satteldach, extravagantes Designerhaus in Bauhaus-Architektur, ob KfW-Effizienzhaus oder gar Plus-energie-Haus – die Musterhäuser präsentieren sich in allen Größen, Varianten und Preisklassen. Das Beratungspersonal, das den Besuchern in jedem Musterhaus zur Verfügung steht, kann Antworten auf detaillierte Fragen geben.