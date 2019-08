"Pretty Woman" und Co. Richard Gere: Hollywoods charmantester Star wird 70

Unerwünscht in China

Schon in den 1980ern bekannte sich Richard Gere, der als Freund des Dalai Lama gilt, zum Buddhismus. Am 29. März 1993 sollte Gere den Oscar für das beste Szenenbild vergeben und nutzte seine Redezeit, um den chinesischen Staatspräsidenten Deng Xiaoping wegen dessen Tibet-Politik anzuprangern. Seitdem wurde er in China zur "persona non grata" erklärt und darf nie wieder in das Land einreisen. Weil China längst der zweitgrößte Filmmarkt der Welt ist, hat er seitdem auch immer wieder Probleme mit Rollenangeboten. "Es gibt Filme, in denen ich nicht mitspielen kann, weil die Chinesen sagen: 'Nicht mit ihm!'", erzählte er einst - und lässt sich trotzdem nicht von seiner politischen Überzeugung abbringen.