Pretty in Pink Cut-Out-Kleid: Anne Hathaway setzt ihren Babybauch gekonnt in Szene

Das hochgeschlossene, ärmellose Kleid von Brandon Maxwell sorgte mit Cut-Outs am Ausschnitt sowie an der rechten und linken Seite der Taille für einen extravaganten Schwangerschaftslook. Zu der Robe in Midi-Länge kombinierte Hathaway silberfarbene Riemchen-Sandaletten. Einen weiteren Farbtupfer setzte sie mit einer roten Clutch. Mit silbernen Ringen blieb die Schmuckauswahl der Schauspielerin dezent. Auch beim Make-up hielt sich die Bald-Mama zurück und ließ stattdessen den berühmten Baby-Glow für sich sprechen.