München - "Die Abwehrproblematik wird sich demnächst erledigen, wenn der Javi Martínez auf der Sechs spielt. Dann bekommen wir sowieso in Zukunft wenig Gegentore", hatte Uli Hoeneß vor dem Abflug zum Champions-League-Spiel in Piräus verkündet und sorgte damit für Aufsehen. Wusste der Bayern-Präsident schon mehr über die Planung von Trainer Niko Kovac nach der Süle-Verletzung? Oder konnte man diese Aussage sogar als Aufforderung an den Trainer verstehen?