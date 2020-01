Pressekonferenz der Behörde Kobe Bryant: Erste offizielle Erkenntnisse zum Absturz

Am Sonntag starb NBA-Legende Kobe Bryant (1978-2020) gemeinsam mit seiner 13-jährigen Tochter Gianna und sieben weiteren Menschen bei einem Hubschrauber-Absturz. Nun meldete sich erstmals die US-Transportbehörde NTSB zu Wort und informierte die Bevölkerung in einer Pressekonferenz am Montagnachmittag Ortszeit über den ersten Stand der Ermittlungen. Demnach soll der Pilot der Unglücksmaschine kurz vor dem Crash versucht haben, an Höhe zu gewinnen.