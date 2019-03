Premiere von "Triple Frontier" Ben Affleck: Red-Carpet-Comeback mit Ex-Freundin Lindsay Shookus

Geben die beiden ihrer Liebe mit diesem gemeinsamen Auftritt noch einmal offiziell eine Chance? Schauspieler Ben Affleck (46, "Gone Girl - Das perfekte Opfer") ist bei der Premiere seines neuen Netflix-Films "Triple Frontier" (Start: 13. März) in New York City mit seiner Ex-Freundin Lindsay Shookus (38) erschienen. Für die Fotografen posierte er zwar noch alleine beziehungsweise mit seinen Co-Stars Oscar Isaac, Charlie Hunnam, Adria Arjona, Garrett Hedlund und Pedro Pascal. Aufnahmen, die etwa der britischen Seite "Daily Mail" vorliegen, zeigen aber, dass die TV-Produzentin während der Veranstaltung an seiner Seite war.