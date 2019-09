Premiere von "The King" Lily-Rose Depp im zartlila Traumkleid in Venedig

Anmutig wie eine Royal schwebte die französische Schauspielerin Lily-Rose Depp (20) am Montagabend auf der Premiere ihres neuen Films "The King" bei den Internationalen Filmfestspielen von Venedig über den roten Teppich. In dem Historiendrama über Heinrich V., gespielt von Timothée Chalamet (23), ist sie als Prinzessin Catherine zu sehen. Für ihren Auftritt hatte sich Depp in ein zartlila Traumkleid von Chanel gehüllt. Die elegante Wirkung der schulterfreien Robe wurde durch ein Halstuch aus demselben Stoff, das hinten gebunden war, zusätzlich verstärkt.