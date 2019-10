Premiere von "Knives Out" Don Johnson deutet mögliches "Miami Vice"-Comeback an

Apropos Sonny Crockett: Bei einem Interview in der US-Sendung "This Morning with Phillip & Holly" verriet Don Johnson den beiden Moderatoren, dass ein Comeback der beliebten Serie "Miami Vice" wohl kein Ding der Unmöglichkeit mehr sei. Wohlgemerkt keine Neuauflage wie zuletzt im gleichnamigen Kinofilm aus dem Jahr 2006 mit Colin Farrell (43) und Jamie Foxx (51), sondern offenbar eine Rückkehr der verboten coolen Detectives von einst - sprich Johnson als James "Sonny" Crockett und Philip Michael Thomas (70) als sein Partner Ricardo "Rico" Tubbs.