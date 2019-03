Premiere von "Gloria Bell" Julianne Moore bezaubert im Federkleid

Oscar-Preisträgerin Julianne Moore (58, "Chloe") hat am Montagabend auf dem roten Teppich in New York mit einem bunten Federkleid für verrenkte Hälse gesorgt. Zum Kinostart von "Gloria Bell" erschien die Schauspielerin in einem experimentellen kurzen Kleid, dessen feine Zotteln in Kupfer, Lila, Gelb und Weiß an Federn erinnerten.