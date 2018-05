Premiere von "Everybody Knows" Penélope Cruz: Stilvoller Auftritt mit Ehemann Javier Bardem in Cannes

Die Filmfestspiele von Cannes sind feierlich gestartet. Am Dienstag feierte das Festival mit der Premiere von Asghar Farhadis neuem Film "Everybody Knows" seinen Auftakt. Mit dabei auf dem roten Teppich: das Ehepaar Penélope Cruz (44, "Vicky Cristina Barcelona") und Javier Bardem (49, "No Country for Old Men"). Die beiden sind die Hauptdarsteller des ersten von 21 Beiträgen, die in diesem Jahr bei dem Wettbewerb an der Côte d'Azur gezeigt werden.