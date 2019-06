Premiere von "Chasing Happiness" Die Jonas Brothers trumpfen mit ihren berühmten Ehefrauen auf

Danielle Jonas (32) unterstützte Ehemann Kevin bei der Premiere ebenfalls, die beiden küssten sich sogar vor den Fotografen. Auch die Eltern der Jonas Brothers waren vor Ort sowie Schauspielerin Elizabeth Chambers (36), ihrerseits Ehefrau von Armie Hammer (32, "Call Me by Your Name"), und "Glee"-Star Chord Overstreet (30).