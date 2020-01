Auch wenn es auf einigen Bildern so aussieht, als wäre Til Schweiger (56) selbst der Bräutigam, so ist das nur im neuen Kinofilm "Die Hochzeit" so. Doch eine richtige Live-Hochzeit gab es bei der Premiere in Berlin trotzdem: Nadine Thomann (24) und Mario Koras (35) gaben sich im Beisein von deutschen Promis das Jawort. Mit Til Schweiger als Trauzeuge. Das Paar aus Stuttgart hatte die Trauung im Internet gewonnen.