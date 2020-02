Miley Cyrus in München

Ein Headliner des Festivals ist ebenfalls zum ersten Mal in München: Megastar Miley Cyrus (27, "Wrecking Ball") wird am 6. September auf der Bühne stehen. Auf dem Gelände um den Olympiapark und das Olympiastadion treten auch weitere internationale Top-Acts David Guetta (52, "Say My Name") oder The Pussycat Dolls ("Don't Cha") auf.