Premiere im Jahr 2020 Broadway-Comeback: Hugh Jackman spielt "The Music Man"

Hugh Jackman (50, "Greatest Showman") zieht es zurück an den Broadway. Im Meredith-Willson-Klassiker "The Music Man", dessen Original bereits 1957 Uraufführung feierte, wird der Schauspieler im kommenden Jahr die Hauptrolle übernehmen. Das bestätigte Produzent Scott Rudin am Mittwoch "The Hollywood Reporter". Ganze 16 Jahre nach seinem Broadway-Debüt mit "The Boy from Oz" wird Jackman in die Rolle des Betrügers Harold Hill schlüpfen.