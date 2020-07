Premiere der Kollektion 2020 IDANDYTY Ab 20 Uhr live: Modenschau der Meisterschule für Mode

Für die Abendzeitung ist die deutsche Meisterschule für Mode München/Designschule München seit Jahren ein wichtiger Partner der „Schönen Münchnerin“: In so manchem Finale des Modelcontests waren einige der außergewöhnlichen Entwürfe von Mode- und Designschülern zu sehen. In diesem Jahr ist die renommierte Talentschmiede auch Castingstation für die diesjährigen Bewerberinnen der Schönen Münchnerin, die von Adelinde Knorr choreographiert werden. Ein herzliches Dankeschön an die Schulleiterin Irene Schoppmeier: Die Oberstudiendirektorin wird auch heute Abend mit jeder und jedem einzelnen der teilnehmenden Klassen mitfiebern!