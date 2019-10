Premiere der 10. Staffel "The Walking Dead": Erfindet sich die Zombie-Serie wieder einmal neu?

Hier setzt die neue Folge an

Wie schon in den Staffeln zuvor gibt es auch in der zehnten einen Zeitsprung, wenn auch bei weitem keinen so gravierenden mehr. Lediglich mehrere Monate sind vergangenen, seit die Überlebenden von Alpha (Samantha Morton, 42), der Anführerin der Whisperer, auf grauenhafte Weise dezimiert wurden. In Staffel zehn lässt sich der Zustand daher am ehesten mit dem Kalten Krieg vergleichen, der jede Sekunde eskalieren könnte. Und so sehen wir auch einige der Helden - etwa in einer Phalanx, die an die alten Römer erinnert - für den Ernstfall trainieren.