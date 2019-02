Auch auf Instagram schwärmt Piwko über sein bevorstehendes "Let's Dance"-Abenteuer: "Ich bin so aufgeregt und dankbar als erster deutscher Gehörloser überhaupt an 'Let's Dance' teilzunehmen", schreibt der 38-Jährige. "Wir Gehörlose nehmen Musik zwar anders wahr, aber dennoch spüren wir den Rhythmus und den Bass. Extrem wichtig ist außerdem die Körpersprache. Ich werde also genau darauf achten, wie sich meine Profitanz-Partnerin bewegt und mich an ihr orientieren."