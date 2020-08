Premiere auf Universal TV "Upright": Rührender und urkomischer Roadtrip mitten ins Herz

Als kongeniale Partnerin wurde ihm hierbei die Newcomerin Milly Alcock zur Seite gestellt, die als zierliche Meg durchgehend wie ein Rohrspatz schimpft. Ihr aufbrausendes Teenager-Gehabe kann (sehr zu ihrem Unmut) aber dennoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie selbst vor ihren Dämonen auf der Flucht ist - und eigentlich ein Herz aus Gold hat.

Hauptdarsteller Nummer drei ist Australien selbst. Wie kein anderer Flecken dieser Erde taugt der Ort der Handlung für das Gefühl zwischen Freiheitsdrang und Eskapismus-Gedanke, das Roadmovies allgemeinhin eint - von "Easy Rider" und "Thelma & Louise" bis hin zu "Into the Wild". "Upright" fängt in seinen insgesamt rund vier Stunden Laufzeit die faszinierende Schönheit des Kontinents Down Under gelungen ein und weckt auch hierzulande den Drang, den Autoschlüssel zu schnappen und auf eine Reise ins Unbekannte zu gehen. Auch wenn einem hier wohl eher keine Kängurus über den Weg hoppeln.

Der neue Kritiker-Liebling?

Außerhalb Deutschlands erfreut sich "Upright" bereits großer Beliebtheit und wird nicht zuletzt für seine tiefgründigen Charaktere und dem Mix aus Drama und Comedy gelobt. Parallelen zu "After Life" mit Ricky Gervais oder der mehrfach ausgezeichneten Serie "Fleabag" von und mit Phoebe Waller-Bridge liegen auf der Hand. Letzteres attestierte unlängst auch "Avengers"-Regisseur Joss Whedon via Twitter, wo er "Upright" als seine neueste Lieblingsserie seit "Fleabag" betitelte.

Wie "After Life" und "Fleabag" schafft es auch "Upright", den Zuschauern abwechselnd Tränen der Freude und der Trauer in die Augen zu treiben. Jedoch ohne diese emotionale Achterbahnfahrt auf einem Tiefpunkt für die Figuren oder die Zuschauer enden zu lassen. Ein Kunststück, das es zu würdigen gilt.

Universal TV zeigt "Upright" immer dienstags ab 21:00 Uhr in Doppelfolgen und als deutsche TV-Premiere.