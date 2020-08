Premiere auf Universal TV Neue Krankenhaus-Serie "Nurses": Die Helden aus der zweiten Reihe

Fünf (ungleiche) Freunde

Die Serie ist vor allem durch ihre unterhaltsame Mischung an Drama, Humor, Romantik und Spannung so erfolgreich. Das Herzstück von "Nurses" sind allerdings die fünf Hauptprotagonisten - Grace, die auf einen Neuanfang hofft, Adrenalin-Junkie Ashley, der ehemalige College-Footballstar Keon, der nach einem Unfall einen neuen Weg einschlägt, Nazneen, die für ihren ersten Job ihre Heimat und Familie in Indien zurückgelassen hat und der einfühlsame Wolf, der ein Geheimnis vor den anderen verbirgt. Schnell wird den gegensätzlichen Charakteren klar: Nur, wenn sie ihre gemeinsamen Stärken einbringen, werden sie im stressigen Krankenhaus-Alltag bestehen können.

Apropos Gegensätze - die ziehen sich bekanntlich an. Auch in "Nurses" kommt die Romantik innerhalb der Krankenhaus- und OP-Räume nicht zu kurz. Erleichternd hierfür ist, dass nicht nur ein junger, frischer und ambitionierter Cast gefunden wurde. Nein, die Figuren könnten allesamt auch über eine Karriere als Model nachdenken, sollte es mit der Krankenhaus-Karriere nicht klappen. Für reichlich Schmacht-Potenzial unter den Zuschauern ist somit also auch gleich gesorgt - gebrochene Herzen pflegen die "Nurses" ab dem 17. August auch hierzulande liebend gerne gesund.

Universal TV zeigt "Nurses" immer montags ab 21:00 Uhr in Doppelfolgen und als deutsche TV-Premiere.