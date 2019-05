Premiere auf der Fashion Week Wie Lena Gercke jetzt auch als Designerin durchstartet

Werden Sie die Kollektion auch auf der kommenden Fashion Week präsentieren und damit erstmals als Designerin dabei sein?

Gercke: Ja, tatsächlich werde ich dieses Jahr zum ersten Mal als Designerin bei der Fashion Week auftreten. Wir stecken bereits mitten in den Vorbereitungen für die erste "AYFW - About You Fashion Week". Als Model durfte ich in den letzten Jahren für viele tolle Labels laufen, doch als Designerin eine eigene Show zu verwirklichen, stellt eine ganz neue Herausforderung dar. Ich bin in alle Prozesse aktiv eingebunden, so bin ich vom Konzept der Show über das Casting bis hin zur Vorbereitung der Looks in jeden Schritt involviert. Ich bin so gespannt und freue mich auf dieses großartige Event.