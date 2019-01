Premier League Klopp gegen Pep: Das Duell um den Titel

Liverpool - Vor dem großen Duell in der Premier League war Trainer Jürgen Klopp wieder in seinem Element: "Ich bin nicht der klügste Mensch der Welt, aber ich doch bin kein Idiot – zumindest nicht immer", echauffierte sich der deutsche Trainer des FC Liverpool in der Pressekonferenz vor dem Aufeinandertreffen mit Manchester City und Pep Guardiola am Donnerstag (21.00 Uhr/DAZN), in dem viele schon eine Vorentscheidung im Titelrennen sehen. "Was Sie hier alles aus der Situation machen, verstehe ich ja zum Teil. Aber Ihr alle seid die Ersten, die dann die Schlagzeile ,Werden sie nervös?’ bringen."