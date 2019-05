Torjäger Kwasi Okyere Wriedt (46.) und Meritan Shabani (90.+1) trafen im Stadion The Den des FC Millwall für die Mannschaft von Trainer Holger Seitz, die als Tabellenführer der Regionalliga Bayern den Aufstieg in die 3. Liga anstrebt. Nach der Siegerehrung ließen sich Kapitän Nico Feldhahn und Co. mit dem gewonnenen Henkelpokal und einem großen Banner mit der Aufschrift "Cupsieger" von den mitgereisten Fans feiern.