Prekäre Situation Bayern: Rund 450.000 Senioren von Armut gefährdet

Armut in Bayern: Die meisten Fälle in Unterfranken

Im Vergleich der bayerischen Bezirke zeigt sich der Anfrage zufolge, dass die Armutsgefährdung der ab 65-Jährigen in Unterfranken am höchsten ist (20,7 Prozent), dicht gefolgt von Niederbayern (20,5 Prozent) und der Oberpfalz (20,2 Prozent). Dagegen sind es in Oberbayern nur 12,9 Prozent, in Oberfranken 15 Prozent, in Mittelfranken 17,6 sowie in Schwaben 18,5 Prozent.