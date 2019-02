Am Samstagabend tummelten sich in München zahlreiche Promis auf dem Roten Teppich bei der Verleihung des "Made for More"-Awards von SportScheck. Als Laudatoren waren der ehemalige Diskuswerfer Robert Harting, Schauspielerin Sophia Thomalla oder "Tokio Hotel"-Frontmann Bill Kaulitz, Sportmoderatorin Anna Kraft und der Rapper Eko Fresh eingeladen.