Preisverleihung in München Hollywood-Star Kiefer Sutherland überrascht bei Best Brands Awards

An wen gingen die Marken-Oscars?

Anlass der Veranstaltung war die Preisverleihung der sogenannten Marken-Oscars, Best Brands Awards, die zum 16. Mal im Rahmen einer feierlichen Gala an die stärksten Marken des Jahres verliehen und von Serviceplan organisiert wurden. Ausgezeichnet wurden diesmal Adidas als "Beste Deutsche Unternehmensmarke International", Lego als "Beste Produktmarke", Lillet als "Beste Wachstumsmarke" und Amazon als "Best Digital Life Brand". Die Hauptrede des Abends hielt der ehemalige Präsident der Europäischen Kommission, José Manuel Barroso (62), über den nahenden Brexit.

"Jetzt machen wir den obersten Knopf auf und uns ein bisschen locker und dann eskalieren wir an der Bar", entließ Heufer-Umlauf schließlich die mehr als 600 geladenen Gäste aus Wirtschaft, Handel und Medien an die reizvoll gestalteten Buffets im schmucken Atrium vor dem Art-Decó-Festsaal sowie in die Falk's Bar im denkmalgeschützten Spiegelsaal des Münchner Grand Hotels.