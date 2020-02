Preisverleihung in München Best Brands Awards 2020: Was "Alphatiere" von Affen lernen können

Und dann gebe es noch den dritten Typus, der einfach nicht aufgebe, so Goodall. "Er ist hartnäckig. Wenn sich die Affen gegenseitig pflegen, entstehen enge Bindungen zwischen ihnen. Und diejenigen Männchen, die nicht aufgeben, stören diese Gruppen immer wieder. Irgendwann geht es den anderen so auf die Nerven, dass sie ihn an die oberste Position hieven, um ihre Ruhe zu haben."

"Es gibt also Hoffnung für die weniger aggressiven unter uns", lachte Esser. Goodall stimmte zu und erzählte in diesem Zusammenhang dann noch eine ihrer "Lieblingsgeschichten": "Irgendwo in Lateinamerika gibt es einen indigenen Stamm und der sagt: 'Unser Stamm ist ein Adler, und der eine Flügel ist männlich, der andere weiblich. Und nur, wenn beide Flügel gleich sind, wird unser Stamm fliegen.' Dieses Bild mag ich wirklich sehr."

Übergeordnetes Thema "Nachhaltigkeit"

Das dürfte auch einer der Zuhörerinnen gut gefallen haben: Schauspielerin Aglaia Szyszkowitz (52). Sie hatte ihren Mann zu der Gala begleitet und war damit einer der mehr als 650 geladenen Gäste aus Wirtschaft, Handel und Medien. "Ich hatte große Lust, Jane Goodall live zu erleben und ich mag auch den Moderator sehr, er ist ein inspirierender, smarter, junger Mann. Außerdem wollte ich mit meinem lieben Mann einen interessanten Abend verbringen", sagte sie spot on news.

Vom übergeordneten Thema des Abends, "Nachhaltigkeit", zeigte Szyszkowitz sich ebenfalls begeistert: "Ich finde es wichtig, die Nachhaltigkeit auch in seinem eigenen persönlichen Umfeld umzusetzen. Gerade bereite ich mich auf die Berlinale vor und da habe mir gedacht, dass ich mir dieses Jahr ganz bewusst nichts Neues kaufe, sondern Kleidung wiederverwende, neu kombiniere oder mit Freundinnen tausche", erklärte sie.

Wilde Band aus dem hohen Norden

Den krönenden Abschluss der kurzweiligen Veranstaltung bildete der umjubelte Auftritt der Indie-Rockstars Mando Diao, die dem Publikum als Showact gehörig einheizten. Aus überraschtem Mitwippen wurde spätestens bei ihrem Hit "Dance with Somebody" (2009) beherztes Tanzen. "Damit haben Sie nicht gerechnet", freute sich auch Heufer-Umlauf und entließ das Publikum ans Buffet.

Und die Marken-Oscars gingen an...

Die Best Brands Awards wurden zum 17. Mal an die stärksten Marken des Jahres verliehen. Ausgezeichnet wurde erneut Adidas, diesmal aber als "Beste Unternehmensmarke in Europa". WMF bekam den Preis als "Beste Produktmarke", der Grillhersteller Char-Broil wurde zur "Besten Wachstumsmarke" gekürt. In den diesjährigen Sonderkategorien wurde der WWF als "Beste Nachhaltigkeitsorganisation" ausgezeichnet, der Preis als "Best Future Tech Brand" ging an Dyson. Der Marketing-Preis wird inzwischen auch jährlich in China, Italien, Belgien, Frankreich und Russland verliehen.