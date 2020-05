Preisverleihung am 26. Juni Kelly Clarkson zum ersten Mal für Daytime Emmy nominiert

Die Liste an Preisen und Nominierungen von Kelly Clarkson (38, "Because Of You") ist stattlich. Von den American Music Awards (zwei Mal gewonnen) über die MTV Awards (drei Siege) bis hin zum Women's World Award, kann die Sängerin auf zahlreiche Erfolge verweisen. Dieses Jahr kommt eine weitere Ehrung hinzu: Clarkson ist mit ihrer Talkshow "The Kelly Clarkson Show" für zwei Daytime Emmys nominiert. In den Kategorien "Beste Entertainment-Talkshow" und als "Beste Gastgeberin" hat sie jedoch ein wahres Emmy-Schwergewicht als Konkurrenz: Ellen DeGeneres (62) bringt es seit 2004 mit "The Ellen DeGeneres Show" auf sage und schreibe 53 Nominierungen und 31 Siege.