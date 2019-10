Der Cast in der von MGM Television produzierten Serie ist preisgekrönt und lässt bei den einzelnen Darstellern auf vielfältige unterschiedliche Rollenerfahrungen blicken. Nicht nur Elisabeth Moss ("Mad Men") wurde mit einem Emmy als beste Hauptdarstellerin für "The Handmaid's Tale" ausgezeichnet. Auch Ann Dowd (63, "The Leftovers") als beste Nebendarstellerin sowie Alexis Bledel (38, "Gilmore Girls") als beste Gastrolle gewannen Preise. Das Feld bereichern ebenso Joseph Fiennes (49, "Shakespeare in Love"), Samira Wiley (32) und Madeline Brewer (27) (beide "Orange is the New Black"), Max Minghella (34, "The Darkest Hour"), Yvonne Strahovski (37, "Dexter") und O-T Fagbenle (38, "The Five").