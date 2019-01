Über Preise und Einsparmöglichkeiten, etwa durch Tarifwechsel, informieren die SWM alle Kunden schriftlich. Fragen beantwortet der Kundenservice am Telefon (089 0800 796 796 7, kostenfrei innerhalb Deutschlands), per E-Mail (preisinfo@swm.de) sowie persönlich im Kundencenter in der SWM-Zentrale (Emmy-Noether-Straße 2) und im SWM-Shop im Zwischengeschoss des U-Bahnhofs Marienplatz. Infos zu den verschiedenen Tarifen sind auf swm.de/m-strom abrufbar.