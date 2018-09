Immobilienpreise im Münchner Umland immer teurer

Die Kaufpreise für Häuser und Wohnungen sind vor allem in denjenigen Umlandgemeinden erneut stark gestiegen, die bis vor einigen Jahren noch als für Normalverdiener bezahlbar galten. In Erding legten Eigentumswohnungen innerhalb eines halben Jahres um über 12 Prozent zu, in Fürstenfeldbruck um knapp 8 Prozent.