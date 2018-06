Preise in München Immobilien-Wahnsinn: Bis zu 16 Millionen für eine Villa

Immobilienmarkt in München: Die Preise steigen weiter

Das Maklerhaus hat am Dienstag seinen Marktbericht für München und das Umland präsentiert. Etwa 150 Mal waren die von-Poll-Makler 2017 beim Notar. Zwar gibt es weniger Verkäufe in dem gehobenen Segment, in dem von Poll sich bewegt. Die Verkäufer müssen geduldiger sein, bis eine Transaktion stattfindet. Aber dann lohnt es sich eben auch.