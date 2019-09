Preise für Stunts und Make-up Finale "Game of Thrones"-Staffel holt die ersten zehn Emmys

Auf Rekordjagd

Noch mehr Preise können folgen, wenn die Emmy-Verleihung in der Sparte Primetime am 22. September in Los Angeles stattfindet. "Game of Thrones" hat insgesamt 32 Nominierungen für die finale achte Staffel eingeheimst - das ist Rekord für eine Serie in einem einzelnen Jahr. Zumal die letzten sechs Episoden bekanntlich bei Fans durchaus umstritten sind und es reichlich Kritik gehagelt hat.