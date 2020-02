Preise, Angebote, Ansprüche Lagerraum mieten: Darauf sollten Sie achten!

Preisliche Unterschiede vorab bedenken

Inzwischen gibt es viele verschiedene Anbieter, die sich auf das Vermieten von Lagerräumen spezialisiert haben. Doch nicht nur die Anbieter geben Kosten vor, sondern auch regional bestehen Unterschiede im Hinblick auf die Kosten pro Quadratmeter Lagerfläche. Wenn Sie zum Beispiel einen Lagerraum mieten in München, dann wird dieser in der Regel mehr Kosten, als ein Raum im Osten Deutschlands. Vor allem in deutschen Großstädten wird es - unabhängig vom Bundesland oder der Region - teuer. Deshalb bietet es sich an, dass Sie einen etwas längeren Weg für die Anfahrt inkauf nehmen, dafür aber auf lange Sicht an der Miete sparen.