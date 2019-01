Preis für sein Lebenswerk Jürgen von der Lippe: "Große Fernsehshows sind nicht mehr mein Ding"

Sehen Sie selbst noch fern - und welche Sendungen sehen Sie gerne?

Jürgen von der Lippe: Ich sehe selten live fern, außer Sport natürlich, zeichne meist auf und habe dann die Möglichkeit des schnellen Vorlaufs. Meine Schwerpunkte sind Kochen, Comedy, Musik und Talk, aber am häufigsten schaue ich amerikanische Stand-up-Kollegen auf Netflix.

Aktuell sind Sie mit Ihrem Programm "Voll Fett" auf Tour, viele Termine sind längst ausverkauft. Wer ist heute Ihr Publikum, haben Sie auch viele neue Fans dazugewonnen?

Jürgen von der Lippe: Beim anschließenden Autogramme-Schreiben sehe ich immer noch drei Generationen, wobei gerade in letzter Zeit die Kids wieder mehr werden.

Wo sehen Sie die größten Unterschiede zwischen den Comedians früher und den "Neuen" um Luke Mockridge und Co.?

Jürgen von der Lippe: Die Gesetzmäßigkeiten fürs Comedy-Writing ändern sich nicht. Das Alter und der Zeitgeist bestimmen die Themen. Die Größenordnung der Halle hat Einfluss auf das Material und die Art der Präsentation. Was ich im kleinen Rahmen machen kann, funktioniert nicht vor 40.000 Leuten und umgekehrt.

Im Januar erschien Ihr Roman-Debüt "Nudel im Wind". Hoffentlich folgen Sie jetzt nicht Hape Kerkelings Beispiel und ziehen sich aus der Öffentlichkeit zurück?

Jürgen von der Lippe: Ganz sicher nicht. Wenn ich ein Buch schreibe, spielt immer schon die Vorfreude auf die Lesungen mit.

Sie haben also noch nie mit dem Gedanken gespielt, in den Ruhestand zu gehen?

Jürgen von der Lippe: Nein!

Sie haben im vergangenen Jahr Ihren 70. Geburtstag gefeiert. Wie halten Sie sich fit für die Bühne?

Jürgen von der Lippe: Mäßiger Alkoholgenuss und leichtes Übergewicht erlauben statistisch gesehen ein längeres Leben als Askese und Idealgewicht. Einigermaßen ausgewogene Ernährung und regelmäßiger leichter Sport sind auch nicht verkehrt.

Natürlich darf zu guter Letzt nicht die Frage nach den Hawaiihemden fehlen. Was schätzen Sie, wie viele hängen in Ihrem Schrank?

Jürgen von der Lippe: Vielleicht 15 oder 20.

Jürgen von der Lippe wird den Preis für sein Lebenswerk am 31. Januar im Rahmen der Verleihung des Deutschen Fernsehpreises 2019 in Düsseldorf persönlich entgegennehmen. Moderiert wird die Gala von Barbara Schöneberger und Steffen Hallaschka. Sie ist als Live-Stream auf www.wdr.de sowie als Aufzeichnung am selben Abend von 22:30 bis 0:30 Uhr in One zu sehen.