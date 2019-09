Preis für Enthüllungs-Doku "Leaving Neverland": So reagiert der Jackson-Clan auf die Emmy-Ehrung

So sei es "eine absolute Farce, dass ein Film, der komplett erfunden ist, in der nicht-fiktionalen Emmy-Kategorie ausgezeichnet wird", zitiert die Seite aus einem Statement der Angehörigen des King of Pop. "Kein noch so kleiner Beweis unterstützt diese komplett einseitige, sogenannte Dokumentation." "Leaving Neverland" berufe sich stattdessen ausschließlich auf die Aussagen zweier Personen und deren Familien.