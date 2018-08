Am günstigsten ist Eigentum in Geltendorf (3.871 Euro/m²), Altomünster (3.904 Euro/m²) und Geretsried (4.075 Euro/m²) zu erwerben. Zur Verdeutlichung: Im Durchschnitt kostet eine Immobilie in der teuersten Gemeinde, Gräfelfing, mehr als doppelt so viel wie in Geltendorf. Ein Grund ist auch die Lage dieser Gemeinden, die allesamt im äußersten Umland von München liegen.