Preis, Erscheinungstermin und mehr Warten auf das iPhone 12: Das ist bereits bekannt

Wie viel wird das iPhone 12 kosten?

Auch über den Preis der kommenden iPhone-Modelle gibt es wie gewohnt noch keine offiziellen Informationen. Laut dem Portal "macrumors.com" glaubt der Analyst Jeff Pu, dass die kommenden Geräte etwas teurer als die der iPhone-11-Reihe sein werden. Im Vergleich zum Vorgänger sollen die Einstiegsmodelle demnach rund 50 US-Dollar teurer werden. Während das iPhone 11 in den USA in der Variante mit 64 Gigabyte Speicherkapazität derzeit für 699 US-Dollar zu haben ist, soll das iPhone 12 bei mindestens 749 Dollar liegen. Wie sich das auf den Preis in Deutschland genau auswirken könnte, ist nicht bekannt. Ein vergleichbares Modell liegt in Deutschland derzeit bei 778,85 Euro.