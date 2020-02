Preis, Erscheinungstermin und mehr Das muss man jetzt über das neue Galaxy S20 von Samsung wissen

Bonus für Vorbesteller

Das neue Flaggschiff soll laut Samsung am 13. März 2020 in den deutschen Handel kommen und wird je nach Modell und Speichervariante zwischen 899 Euro und 1.549 Euro kosten. Das billigste Gerät ist das Galaxy S20 (899 Euro) gefolgt vom S20 in 5G-Variante (999 Euro). Das Galaxy 20+ gibt es ebenfalls für 999 Euro, mit 5G-Unterstützung liegt es bei 1.099 Euro und mit 5G und 512 Gigabyte Speicher statt 128 Gigabyte werden 1.249 Euro fällig. Beim Galaxy S20 Ultra gibt es nur 5G-Modelle. Für die Version mit 128 Gigabyte Speicher sind 1.349 Euro veranschlagt, bei 512 Gigabyte Speicher sind es dann 1.549 Euro.