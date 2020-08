Praxis mit Meerblick, Chappie, ... TV-Tipps am Freitag

20:15 Uhr, RTLzwei, Chappie, Sci-Fi-Action

Um Johannesburg sicherer zu machen, hat die südafrikanische Polizei erfolgreich autonome Polizeiroboter eingesetzt. Der junge Projektleiter Deon Wilson (Dev Patel) wird für seine Leistung gefeiert, doch er möchte mehr. In seiner Freizeit arbeitet er an einer künstlichen Intelligenz für Robotersysteme. Von seiner Chefin erhält er dafür keine Erlaubnis, also entwendet er kurzerhand einen ausrangierten Polizeiroboter, um an ihm seine neuste Erfindung zu testen. Doch dann werden Deon und der Roboter von einer Gangster-Gruppe aus jugendlichen Punks entführt. Die Anführer taufen den ramponierten Roboter "Chappie" und wollen ihn für illegale Zwecke missbrauchen.