Praxis mit Meerblick, Chaos, ... TV-Tipps am Freitag

20:15 Uhr, Sat.1, Was für ein Jahr!, Show

1990 war ein bewegendes Jahr: In England wird die Popgruppe "Take That" gegründet und die deutsche Fußballnationalelf gewinnt in Italien den WM-Titel. Wahrhaft historisch wird's schließlich am 3. Oktober: Die deutsche Wiedervereinigung wird Wirklichkeit. Den Fragen und Spielen zu diesen und vielen anderen Ereignissen stellen sich Wigald Boning und Panagiota Petridou im Duell mit Judith Williams und Janine Kunze.