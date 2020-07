Praktisch und cool Go, Cargo: Löst diese Hose die Skinny Jeans ab?

Sommerliche Kombination mit Crop-Top

Auch Stars wie Kim Kardashian (39) oder Billie Eilish (18, "Bad Guy") haben den Trend längst für sich entdeckt. Während Erstgenannte in der Regel auf hautenge Modelle setzt, die sie meist auch mit körperbetonten Oberteilen kombiniert, bevorzugt Eilish eher lockerere Varianten. Grundsätzlich geht beides. Wer allerdings in weit geschnittener Cargohose nicht untergehen möchte, sollte darauf achten, ein figurnahes Oberteil dazu zu tragen. Für den Sommer sind etwa Crop-Tops eine ideale Lösung, um dem Look eine gewisse Raffinesse zu verleihen.